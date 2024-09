À la poursuite de l’acier vert

Afin de réduire leur empreinte carbone, les acteurs de la métallurgie disposent d’un éventail de solutions. Encore faut-il les aider à les déployer, comme le préconise Yves Laqueille, directeur général du Groupe des industries métallurgiques (GIM).

Illustration : DA

La transition écologique ne pourra pas se faire sans elle. La métallurgie ne génère pas moins de 7 % des émissions de CO2 mondiales. Trois fois plus que le secteur de l'aviation... Mais si elle fait rarement la une des journaux, la filière, en termes de décarbonation, a déjà parcouru bien plus de chemin que d'autres : elle a réduit de 45 % ses émissions entre 1990 et 2018. Quant à sa feuille de route pour les années à venir, elle figure parmi les plus ambitieuses de l'économie française : la filière Mines et Métallurgie a fixé un objectif de 30 % de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 – par rapport à 2015 – et de 81 % en 2050. Alors même que la France cherche à reconquérir sa souveraineté industrielle