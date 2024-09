Les députés, des envoyés très spéciaux

Longtemps réduite à la portion congrue, la diplomatie parlementaire, ces dernières années, a pris son envol. Essentiellement touristiques à l’origine, ces escapades à l’étranger de délégations d’élus se sont professionnalisées, au point de se révéler parfois décisives. Enquête.

Illustration : Andrey Kasay

Fin mars 2024. Après une longue nuit en train depuis la Pologne, Yaël Braun-Pivet est accueillie en gare de Kiev par le président de la Rada, la chambre des députés d'Ukraine. C'est la deuxième visite de la présidente de l'Assemblée nationale dans le pays en guerre depuis 2022. Gérard Larcher, son homologue du Sénat, s'y était également rendu à l'été 2022. Cet activisme des patrons des assemblées en matière de relations internationales constitue un signe des temps. Car le rôle du Parlement en matière diplomatique a longtemps été réduit à la portion congrue. Sous les IIIe et IVe Républiques, députés et sénateurs ont toujours considéré les relations internationales comme une prérogative gouvernementale. Et la Ve, qui a fait des affaires étrangères le domaine réservé du