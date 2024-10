À la table de la République

Lancé en 1949, Chez Françoise, le célèbre restaurant situé sous l’esplanade des Invalides, connu comme « la cantine des parlementaires », a accueilli des générations d’élus et des décennies de déjeuners et de dîners très politiques. Il déménagera prochainement, le temps de très grands travaux, avant une réouverture en 2029.

Illustration : Thomas Hayman

Pascal Mousset a assisté en direct au début de la fin de François Fillon. Ce matin d’hiver 2017, 80 élus LR se retrouvent Chez Françoise pour un petit-déjeuner particulièrement animé. Le Canard enchaîné venait tout juste de révéler que le favori de la campagne présidentielle avait fait rémunérer son épouse par l’Assemblée nationale pour des emplois fictifs. « Plusieurs parlementaires ont pris la parole pour dire que le parti ne pouvait plus continuer à soutenir le candidat. Les autres ne suivaient pas, il n’y avait pas encore eu les histoires de costumes. Mais on voyait apparaître les fissures », raconte le patron du restaurant, qui a racheté cette institution en 1993 à Claude Bouillon, grand ami de Johnny Hallyday, et Roland Recordon, proche de Coluche. Les deux compères, rockers et fêtards,4555