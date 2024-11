Gouvernement technique : Le modèle italien

Avec la crise créée par le résultat des législatives, la solution d’un exécutif composé d’experts inspirée de l’exemple transalpin, a fait couler beaucoup d’encre. Mais les quatre expériences italiennes d’équipes gouvernementales « techniques », toutes dirigées par des économistes, montrent qu’elles ne sont pas forcément transposables en France. Et qu’elles peuvent aussi produire des conséquences politiques néfastes.

Gaetan Sahsah

Le modèle du « gouvernement technique » serait-il devenu la panacée ? Alors que les débats ont fait rage, aux lendemains des élections législatives anticipées de juin dernier, pour déterminer comment la France pourrait sortir de l’impasse, beaucoup ont évoqué cette solution empruntée aux cousins transalpins comme un remède miracle. Une ironie de l’histoire... Les résultats du scrutin ont généré une majorité introuvable et une Assemblée nationale ingouvernable : situation inédite en France, où l’incertitude politique n’a jamais été aussi importante depuis l’instauration de la Ve République, il y a soixante six ans. Le pays, pourtant, a longtemps représenté un exemple de stabilité gouvernementale et institutionnelle enviée, notamment, par ses voisins italiens. Ceux-ci pourraient-ils à leur tour nous fournir un modèle ou une source d’inspiration ? Depuis 1945, aucun des4555