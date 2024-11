Une jeunesse radicale, mais clivée

Près d’un jeune électeur sur deux a exprimé un vote radical – pour le Rassemblement national ou La France insoumise – à l’occasion des élections européennes de juin dernier. Très politisés, les 18-24 et les 25-34 ans se révèlent aussi fortement clivés. C’est le cas sur l’environnement et l’immigration, mais aussi sur les enjeux internationaux. Analyse.

Illustration : Alexandre Nart

La séquence électorale inédite que le pays vient de traverser a confirmé la polarisation des choix des électeurs aux deux extrêmes de l’échiquier partisan. Une réponse à la crise de la représentation politique qui, depuis de nombreuses années maintenant, attise défiance et colère et qui met à la peine les grands partis de gouvernement ainsi que, d’une façon devenue structurelle, les pouvoirs exécutifs qui se sont succédé. Lors du dernier scrutin européen, le Rassemblement national (RN) et sa tête de liste, Jordan Bardella, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages et remporté l’élection. Les législatives inattendues qui ont suivi ont fait entrer à l’Assemblée nationale non seulement un nombre de députés d’extrême droite jamais comptabilisé sous la Ve République, faisant du RN le premier4555