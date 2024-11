Les résultats des élections aux Etats-Unis ont souligné le fait que la plus grande démocratie au monde était fracturée entre deux visions du monde radicalement opposées. Ce rappel à la réalité ne doit pas épargner notre débat politique national.

Pexels

Dans La Crise de la culture, Hannah Arendt nous invite à des exercices de pensée politique afin d’envisager la béance de nos systèmes de gouvernement politiques et sociétaux, c’est-à-dire de considérer la brèche entre le passé et le futur. La plus évidente, la plus massive, la plus déstabilisante de ces brèches qui est devant nous vient sûrement de cette société de l’information qui, en nous abreuvant de faits, stérilise la prise de recul nécessaire à toute réflexion, assèche le débat public, et annihile notre rapport au réel. Autrement dit, s’interroger sur les réalités que nous percevons vraiment pose la question de notre libre arbitre quant aux choix politiques collectifs que nous sommes amenés à faire. C’est un véritable enjeu de démocratie. Les résultats des élections aux Etats-Unis nous font avant tout comprendre que nous sommes en face d'une société américaine, accessoirement la première force économique et la plus grande démocratie au monde, qui est fracturée. L’Amérique de Mar-a-Lago et celle de4555