La bataille de Paris aura bien lieu

Le séisme de la dissolution n’en finit pas de provoquer des répliques politiques, jusqu’à l’hôtel de ville de la capitale. Dans la bataille, déjà engagée de longue date, pour tenter de ravir à Anne Hidalgo son fauteuil de maire en 2026, l’absence de majorité à l’Assemblée nationale bouleverse les stratégies. Revue de détail.

Illustration : Juliette Nicot

Une énorme bouffée d’oxygène ! C’est ce qu’ont apporté dans un premier temps les résultats des élections législatives anticipées, puis le succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à Anne Hidalgo, jusqu’ici mal engagée pour décrocher un éventuel troisième mandat à la tête de la capitale. Plus qu'une victoire, la réussite des JO est une revanche pour la maire de Paris, victime depuis des années, à l'en croire, d'un « bashing permanent » sur sa gestion de la capitale. Anne Hidalgo avait d'ailleurs l'intention de pérenniser une partie de l'héritage historique et politique des Jeux de Paris : les anneaux olympiques sur la tour Eiffel (décrochés en attendant d'être remplacés), la vasque dans le jardin des Tuileries (finalement démontée), les statues dorées des dix femmes4555