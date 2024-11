Le retour de l’homme providentiel

De Napoléon à Donald Trump en passant par le général Boulanger, Charles de Gaulle, Emmanuel Macron ou encore Viktor Orbán, cette figure charismatique et autoritaire ressurgit toujours, quoiqu’avec des variantes, à la faveur des crises. Histoire d’un modèle politique.

Illustrations : Simon Landrien

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orbán, mais aussi, dans un autre registre, Emmanuel Macron… tous ces chefs d’État ou de gouvernement ont dû en grande partie leur succès à une promesse de salut sur fond de critique du système. Et tous présentent des allures d’homme providentiel. Mais qu’ont-ils en commun ? À la faveur de la crise économique et démocratique – particulièrement aux États-Unis –, l’homme providentiel fait un retour en fanfare dans tous les coins du globe. En France, pourtant, sa figure revêt une dimension historique qui lui est propre. On pourrait, certes, dresser une typologie de l’homme providentiel qui vaudrait en tous lieux en tout temps, mais également en écrire une histoire spécifique en fonction des pays, car cette histoire participe également4555