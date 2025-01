Ce mardi 21 janvier 2025, Rowenta, marque emblématique du Groupe SEB, souffle ses 140 bougies. Un anniversaire qui témoigne d’une histoire riche en innovations.

Cette année, Rowenta, marque emblématique du Groupe SEB, souffle ses 140 bougies. Un anniversaire qui témoigne d’une histoire riche en innovations, mais aussi de la capacité à se réinventer perpétuellement. « C’est évidemment 140 ans d’innovation. Quand on a 140 ans, c’est que l’on a su innover et se renouveler, sinon beaucoup d’entreprises disparaissent bien avant. », souligne Thierry de la Tour d’Artaise, président du Groupe SEB, référence mondiale du petit électroménager.

Depuis sa création en 1884, Rowenta n’a cessé de repousser les frontières de la technologie, et aujourd’hui encore, la marque continue d’offrir des produits à la pointe de l’innovation et facilitateurs du quotidien des consommateurs. C’est le cas du nouvel appareil qui aspire et lave en même temps le sol, ou le nouvel aspirateur pliant, fabriqué en France.

Avec 14 sites de production dans l’hexagone, dont l’usine Rowenta de Vernon, le Groupe SEB est un véritable symbole de la réindustrialisation en France : « 40% de nos ventes d’aspirateur traineaux en France sont faits en France, c’est un enjeu clé, pour le groupe », appuie Sébastien Alegre, Directeur Général marché France du Groupe SEB.

Avec ces innovations, Rowenta et le Groupe SEB visent de nouveaux succès mondiaux.