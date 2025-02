Politique du polar

Depuis près d’un siècle, ce style littéraire, à la différence des traditionnels thrillers apolitiques se limitant souvent à raconter la traque sans merci de tueurs sanguinaires par des policiers solitaires, a développé une dimension aigüe de critique de la société contemporaine. Avec, à chaque époque, sa patte particulière. Enquête.

Illustrations : Félix Decombat

Et si un bon vieux polar se révélait plus pertinent qu’un manuel de sciences politiques ? Pepe Carvalho, le détective barcelonais gourmet et fataliste créé à la fin du franquisme par le romancier Manuel Vázquez Montalbán, en est convaincu. Il le résume parfaitement quand il lance, dans Le quintette de Buenos Aires (Christian Bourgois, 2000), cette formule : « La police fait régner l’ordre. Moi, je me contente de révéler le désordre ». Comprendre : le désordre du monde d’après la chute du Mur de Berlin, celui de la « fin de l’histoire », prophétisée par le politiste et économiste américain Francis Fukuyama dans son livre éponyme. Pour le personnage de Carvalho – ancien communiste et ancien de la CIA – et son père littéraire, qui fut enfermé dans les geôles de4555