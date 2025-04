Défense européenne, l’état d’urgence

Déjà entamé par les prédécesseurs de Donald Trump, le désengagement américain, précipité depuis l’entrée en fonction de ce dernier, impose à l’Europe de se transformer rapidement en puissance capable de se défendre seule. Ce qui implique d’augmenter drastiquement ses dépenses d’armement et de créer un véritable marché intérieur en la matière. Sous peine de disparaître purement et simplement.

Illustration : Fred Péault

Donald Trump n’a mis que quelques semaines, depuis son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, pour dynamiter l’ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. En abandonnant l’Ukraine, en rompant diplomatiquement et militairement avec l’Europe, en déclarant des guerres commerciales à ses alliés les plus proches - Canada, Mexique, Union européenne - et en s’alignant sur la Russie de Vladimir Poutine, un renversement d’alliance sans précédent depuis le XIXe siècle, cette Amérique dystopique, en pleine dérive autoritaire, renonce à son rôle de leader et de protecteur du « monde libre », celui des démocraties apaisées, qui se retrouve seul face aux appétits des puissances impérialistes. Ce changement de paradigme impose à l’Europe de se transformer rapidement en puissance capable de se défendre seule, sous peine4555