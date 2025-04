Maires, députés, militants, pourquoi tant de haine ?

Coups de force multipliés dans la rue par l’ultra-droite et l’ultra-gauche, tensions inédites entre députés et, surtout, agressions contre les élus : la brutalité, depuis une décennie, semble gagner notre vie politique. Comme si nos us et coutumes démocratiques, pensés et édifiés afin de canaliser les conflits et tensions inhérents à la vie de la cité, se révélaient aujourd’hui impuissants à les réguler.