Les Français veulent de l’apaisement

Les sondés, dans leur immense majorité, souhaitent des débats politiques moins conflictuels, mais se montrent pessimistes : pour 50 % d’entre eux, les tensions actuelles risquent d’entraîner des affrontements et des violences.

Illustration : Verian

La France et les Français se sont rarement montrés aussi divisés depuis des décennies, mais ils ne s'en satisfont pas. Dans un contexte de défiance croissante envers les institutions et les responsables politiques, mais aussi de polarisation de plus en plus importante des positionnements, les citoyens sont en attente d'apaisement et en demande de consensus. Et ce depuis plusieurs années, déjà : à la veille de l'élection présidentielle de 2022[1], près de huit sondés sur dix souhaitaient que les médias favorisent des débats apaisés entre les candidats. La situation ne s'est, depuis, guère améliorée. Les Français continuent à considérer comme délétère le climat politique actuel, jugé « trop conflictuel », notamment dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les responsables politiques, selon eux, contribuent à une montée