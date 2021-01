Chronique d’un parlement confiné

L’épidémie de Covid a touché de plein fouet les parlementaires, qui ont dû trouver les moyens de continuer à faire vivre la démocratie. Mais celle-ci s’accommode mal de la distance.

C’était il y a bientôt un an, et cela paraît un siècle. Ce 22 janvier 2020, le gouvernement chinois décide de placer en quarantaine trois villes de la province de Hubei, très impactées par la circulation d’un nouveau coronavirus dont on connaît alors peu de choses. Six jours plus tard, le sujet est évoqué pour la première fois à l’Assemblée nationale. Lors de la séance de questions au gouvernement, le jeune député UDI Christophe Naegelen interroge Édouard Philippe : « Nous devons, monsieur le Premier ministre, faire preuve d'anticipation et de réactivité en faveur de nos concitoyens qui rentrent [de Chine], de nos concitoyens qui sont en France et qui s'inquiètent, et du personnel hospitalier qui sera une fois de plus mis à contribution ». Lire aussi : Quand4555