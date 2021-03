Les amis fidèles de Georges Clemenceau

Alors que les présidents de la République ne cessent d’honorer le « Tigre », devenu le symbole de l’unité des Français, la Société des amis de Georges Clemenceau perpétue la mémoire du « Père la victoire ».

Marcel Wormser, président de la Société des amis de Georges Clemenceau. Photos : William Lacalmontie.

Certains hommes ne marquent pas seulement l’histoire : ils inspirent si puissamment ceux qui les ont entourés que, au moment de leur disparition, ces proches s’organisent pour défendre leur œuvre et veiller à leur souvenir. C’est le cas de Georges Clemenceau, qui fut président du Conseil à deux reprises et ministre de la Guerre sous la IIIe République. Dès sa disparition, en 1929, son entourage s’organise, à travers une fondation, pour transformer son appartement en musée, et une association, pour veiller sur l’héritage intellectuel et politique. Si la présence de l’homme d’État est encore intense aujourd’hui, elle le doit beaucoup à la Société des amis de Georges Clemenceau. La fidélité de la « maison Clemenceau » Marcel Wormser, son président actuel, a succédé à son frère, André,4555