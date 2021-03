« Les valeurs plutôt que la valeur »

Jamais, dans la crise inédite du Covid-19, l’économie sociale et solidaire n’a eu autant de potentiels de développement face aux aspirations de sens et de responsabilité des citoyens. Regards croisés entre Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable, et Patrick Brothier, président du groupe mutualiste Aésio, qui vient de se rapprocher de la Macif.

Olivia Grégoire et Patrick Brothier, le 5 janvier 2021. Photos : Thomas Laisné.

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque l’économie sociale et solidaire (ESS) ? Olivia Grégoire Cette économie, qui remonte à plusieurs siècles, s'est structurée en parallèle de la révolution industrielle en portant les valeurs humanistes françaises, héritées des Lumières. Les mutuelles, dès le XVIIIe siècle, et malgré leur interdiction par la loi Le Chapelier de 1791, se sont inscrites comme des acteurs économiques à part entière et incontournables. Au travers de notre histoire sociale et collective, elles ont prolongé l'action de l'État avec un modèle qui n'était pas conçu seulement sur la recherche du profit. Si je devais résumer, l’ESS est fondée sur les valeurs humaines et de solidarité, davantage que sur la seule valeur lucrative. Patrick Brothier On peut dire que l’ESS est une sorte de « troisième voie », qui s’est construite4555