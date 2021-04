L’Hémicycle en or

Les éditions des Grands Champs et l’agence Epoka ont remporté l’Or du prix de l’édition externe des 34e Grands prix COM-ENT, « pour la refonte complète de L’Hémicycle, la revue qui aime la politique ».

En 2019, L’Hémicycle avait confié à l’agence Epoka le projet de transformer de fond en comble ce journal historique de la presse parlementaire, avec plus de 500 exemplaires à son actif. La mission consistait à le dépoussiérer en le transformant en un titre ancré dans son temps et agréable à lire, avec l’ambition de rendre à la politique – et à la géopolitique – ses lettres de noblesse. Dans un monde qui se complexifie, des clés de lecture sont indispensables pour en décrypter les enjeux. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le digital et les réseaux sociaux. Nous sommes envahis d'informations et de données. Dans cette abondance, qui devient nébuleuse, les citoyens, mais aussi les élus et les décideurs économiques, ont besoin de voir loin et clair.4555