Mourir pour la liberté

Le mercredi 21 février, 80 ans jour pour jour après sa mort, Missak Manouchian est entré au Panthéon. Réalisée par le dessinateur Mako, l’écrivain Didier Daeninckx et l’historien Denis Peschanski, la bande dessinée « Missak Manouchian, une vie héroique » retrace le parcours du résistant arménien mort pour la France.

Illustration : DA

L’histoire singulière du héros de la Résistance panthéonisé le 21 février 2024, dessinée par Mako et écrite par l’écrivain Didier Daeninckx, tous deux conseillés par l’historien Denis Peschanski. La BD revisite les moments clés de la vie de Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, orphelin et apatride, poète et résistant. Et la destinée à la fois héroïque et tragique du chef militaire du groupe FTP‑MOI, devenu la figure du collectif des 23 morts pour la France de l’Affiche rouge. « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement », écrivait-il à sa Mélinée quelques heures avant son exécution au Mont-Valérien par les nazis. Quatre‑vingts ans plus tard, la promesse est tenue.