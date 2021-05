La parité, un enjeu économique devenu très politique

Vers l’extension des quotas de femmes dans les entreprises ? Alors qu’une proposition de loi vient d’être adoptée en commission, à l’Assemblée, il en a été question lors des 2e Assises de la parité. Un sujet de plus en plus politique à l’approche de la présidentielle.

L'affiche de la 2e édition des Assises de la parité

L'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi forte dans la société française et le sexisme est unanimement rejeté. Même si le chemin est encore long pour aboutir à la parité réelle, les entreprises, aussi, semblent en avoir pris désormais pleinement conscience. C'est clairement le cas pour la cinquantaine de décideurs et de chefs d'entreprises, de toutes tailles et représentant tous les secteurs d'activités (industrie, finance, start-ups, médias, culture…), qui étaient présents, le 6 mai à Paris, à la deuxième édition des Assises de la parité, organisée par l'association International Women's forum (IWF), en partenariat avec l'agence Epoka ; un événement retransmis en ligne, Covid-19 oblige, et suivi par près de 7000 personnes.