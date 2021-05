Laurent Sireix : « On ne dira jamais assez que la parité est vertueuse »

Meilleures prises de décisions, réflexions qualitatives, stratégies moins risquées… Pour le patron d’Ista, les entreprises ont clairement intérêt à instaurer la parité à tous les niveaux.

DR

L’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes n’a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi désormais conscience ? Laurent Sireix Je le pense sincèrement. On parle, depuis une dizaine d'années, du concept d'entreprises citoyennes parce que le grand public attend d’elles un engagement sociétal et écologique. Le citoyen, qui est un « consomacteur », souhaite que les entrepreneurs se mobilisent pour une société plus égalitaire, plus inclusive, plus juste. La lutte contre le sexisme, par exemple, est l'un des combats prioritaires des jeunes. De fait, l'entreprise endosse aujourd’hui un rôle plus « militant ». Lire aussi : La parité, un enjeu économique de plus en plus politique Chaque année, l'agence Edelman publie un baromètre qui analyse la confiance des4555