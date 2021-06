Enrique Martinez : « La société ne supporte plus les inégalités »

Direction, collaborateurs, clients… Le respect des règles de parité est plus important pour les entreprises exposées au grand public, estime le directeur général du groupe Fnac Darty.

L’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes n’a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi désormais conscience ? Enrique Martinez Les entreprises ne sont pas des entités abstraites ; elles sont constituées de femmes d’hommes qui font partie d'une société de plus en plus consciente, de plus en plus sensible et intolérante face aux inégalités. Cette prise de conscience et cette mobilisation ne concernent pas seulement la direction des entreprises mais la totalité des collaborateurs, qui aujourd’hui souhaitent voir la situation changer en profondeur, en faveur de la parité et de l’égalité professionnelle. Est-ce que, du fait de sa popularité, le groupe Fnac Darty a un rôle particulier à jouer ? E. M. Fnac Darty, c’est 25 000 collaborateurs et pas4555