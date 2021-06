« Féminiser davantage les métiers du transport »

Alors que 60% de ses passagers sont des passagères, Transdev cherche à attirer plus de femmes vers ce secteur réputé masculin, selon son directeur général, Édouard Hénaut.

Illustration : iStock.

L'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi conscience, notamment dans votre secteur, où les conducteurs de bus sont majoritaires ? La parité est en effet un sujet important qu'il faut continuer de soutenir. Aujourd'hui, les femmes représentent 25% de nos effectifs en France, 14% de nos réseaux sont dirigés par des femmes et nous employons plus de 11 000 conductrices dans le monde entier. Nous pouvons faire encore mieux. Lire aussi : La parité, un enjeu de plus en plus politique Bien que les femmes soient traditionnellement moins nombreuses dans notre secteur, je suis convaincu que nous pouvons féminiser davantage nos métiers. La diversité