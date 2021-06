François Bayrou : « Nous sommes au rendez-vous le plus crucial de notre histoire récente »

Le haut-commissaire au plan plaide pour une véritable « reconquête » de la production pour faire face à la crise qui s’ajoute aux faiblesses accumulées depuis trente ans. Emmanuel Macron, dit-il, est le mieux placer pour y résister. Il est l’invité du grand entretien de L’Hémicycle.

Photo : Audoin Desforges

La France vit avec le Covid depuis un an et demi. Dans quel état la voyez-vous à la sortie de la crise ? A bout de nerfs ? Déprimée ? Résiliente ? Résiliente, oui, sans doute. Je ne sens pas la France à bout de nerfs. Ce qui me frappe, c’est que nos sociétés, et parmi elles la société française, n’étaient pas prêtes. Elles n’étaient pas armées pour faire face à une vague de cette ampleur et à des défis d’une telle exigence. La crise sanitaire s’est surajoutée aux faiblesses accumulées depuis trente ans et qu’on avait été incapables de réparer ou d’équilibrer. Parmi ces faiblesses, certaines mettent en cause notre souveraineté, notre indépendance et les intérêts de notre pays. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui au rendez-vous le plus4555