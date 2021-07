Élisabeth Moreno : « Demander l’égalité salariale, ce n’est pas demander la charité ! »

Alors qu’Emmanuel Macron inaugure, à Paris, une rencontre internationale consacrée aux droits des femmes, Élisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, revient, dans le n°504 de L’Hémicycle, sur ce qui reste à faire pour déconstruire les préjugés.

Illustration : Marina Mathonnat.

Ce 30 juin, Emmanuel Macron inaugure, au Carrousel du Louvre, à Paris, une rencontre internationale organisée sous l'égide de l'ONU et baptisée Forum Génération Égalité, consacrée aux droits des femmes à travers le monde. Une cérémonie à laquelle assistera le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, mais aussi la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris (en visioconférence), la première ministre finlandaise, Melinda Gates de la fondation Bill et Melinda Gates et deux prix Nobel de la paix (le gynécologue congolais Denis Mukwege et la militante anti-Daech Nadia Murad). C'est la plus importante convention de l'ONU sur le sujet des violences sexuelles et des inégalités entre les femmes et les hommes depuis la Conférence de Pékin de 1995.