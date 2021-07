« L’égalité professionnelle ne se décrète pas du jour au lendemain »

Depuis plusieurs années, BNP Paribas se fixe des objectifs de féminisation des populations clés. Mettre des objectifs chiffrés, qu’on les appelle quotas ou non, a été majeur pour faire bouger les choses.

Caroline Courtin est responsable Diversité, Égalité et Inclusion du groupe BNP Paribas, une fonction créé en 2004. Elle décrit les actions menées de longue date par la banque en faveur de l’égalité femmes-hommes. L’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes n’a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi désormais conscience ? Caroline Courtin BNP Paribas déploie depuis de nombreuses années une politique ambitieuse d’égalité femmes-hommes. Le groupe BNP Paribas compte 52% de femmes parmi ses 193 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. Dès 2004, la direction a signé, avec les partenaires sociaux, un premier accord sur l'égalité professionnelle – nous en sommes aujourd’hui au quatrième. Cette année-là marque aussi la création du premier réseau interne4555