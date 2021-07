Sara Dalmasso : « On est très loin de la parité réelle »

La conscience progresse, mais pas encore dans toutes les entreprises, souligne la directrice générale et vice-présidente d’Omnicell International, selon laquelle il est essentiel de régler le problème du vivier de talents féminins.

Photo : DR.

A la lumière de votre parcours professionnel, qu’est-ce qui, au-delà de vos compétences, a favorisé votre accession à un poste de responsabilité au sein des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé ? Sara Dalmasso J'ai rejoint l'entreprise Omnicell en juin 2020 et avant cela, je travaillais chez General Electric, dans la partie santé, où j'occupais le poste de directrice générale de la branche numérique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont poussée à prendre un poste à responsabilité, des managers hommes qui ont pensé que j'étais suffisamment compétente, qui avaient – probablement plus que moi-même – confiance en moi pour me proposer des plus grands défis. J’ajoute que, dans deux cas sur trois fois où j'ai pris d'importantes responsabilités, c’était à4555