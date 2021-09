La bande dessinée en tricolore

Depuis une quinzaine d’années, la politique investit les albums de BD. Coulisses d’une campagne électorale, visite de l’Élysée et de l’Assemblée nationale, portrait de Macron… le genre balance entre coups de griffe et coups de crayon.

Extrait de Ministère secret, de Mathieu Sapin et de Joann Sfar (Dupuis).

Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fort à faire. Mais en attendant de s’occuper du problème qui menace le monde, ils boivent un verre place de Clichy à Paris, alors qu’en un village reculé d’une région de France, Ninjas et Reptiliens s’affrontent dans un combat sanglant. Il semble tout de même que l’événement dont il est question ici a peu à voir avec la réalité mais beaucoup avec la bande dessinée… En l’occurrence, avec l’album Les héros de la République, le tome 1 de Ministère secret (Dupuis), de Joann Sfar (scénario) et Mathieu Sapin (dessin). L’intrigue est délirante, souriante, abracadabrantesque, et les deux anciens Présidents y sont transformés en héros de fiction. Personne ne serait d’ailleurs étonné s’ils rencontraient un jour Fantômas ou le Docteur Mabuse. BD et politique,4555