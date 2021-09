Mario Ceccon : « Les quotas sont un commencement »

Selon le DRH du groupe Geodis, les quotas de femmes dans les entreprises sont une étape initiale pour atteindre la parité.

L'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi désormais conscience ? Mario Ceccon Oui, elles ont en conscience depuis quelque temps. Le groupe Geodis, par exemple, a lancé, dès 2015, un réseau baptisé Geodis Women Network, que l'on a su ouvrir à l'ensemble des gens volontaires. Aujourd'hui, il compte plus de 300 membres, hommes et femmes, partout dans le monde, engagés pour l'inclusion et la diversité. Le changement est venu des différentes lois et réglementations qui ont poussé l'ensemble des entreprises à avoir des politiques, des programmes et des actions visant la parité. La parité dans la sphère politique ou, grâce à la loi Copé-Zimmermann, au sein des