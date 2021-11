Réinventer l’État pour sortir de l’impuissance

Manque d’horizon, inefficacité dans l’action, besoin de clarification… Toute l’action publique doit être repensée. François Cornut-Gentille (LR) et Thierry Mandon (PS) débattent de ce sujet qui sera central en 2022.

Illustrations : Marina Mathonnat.

Européennes, municipales, régionales et départementales… Les Français boudent de plus en plus les urnes. Comment résoudre la crise de la démocratie française ? François Cornut-Gentille Cette dérive inquiétante renvoie à deux questions de fond. La première, c'est que la politique a besoin d'être incarnée, puisque les Français ont voté aux régionales pour ceux et celles qu'ils connaissent un peu plus que les autres. La seconde, c'est qu'il n'y a pas d'offre crédible. On oppose souvent les partis populistes, qui sont dans l'incantation, aux partis de gouvernement. Or, ceux-ci ne proposent pas davantage de solutions que les premiers. Ils sont ancrés dans la gestion courante et technique, mais ils n'arrivent plus à tracer une perspective. Les Français qui s’abstiennent ne sont pas des mauvais citoyens, ils expriment un4555