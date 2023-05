Accélérer la transition énergétique

Comment parvenir à l’objectif de neutralité carbone en 2050 ? Débat entre Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, et Christian Gollier, économiste et directeur général de la Toulouse School of Economics.

Que nous apprend la crise actuelle de l’énergie ? Xavier Piechaczyk Nous ne le savons pas toujours mais, en France, près de 60% de l’énergie provient des fossiles (pétrole et gaz) et seulement 25% de l’électricité. Même s’il faut dire que, comparée à certains de nos pays voisins, la France a depuis longtemps décarboné sa production d’électricité, grâce notamment à son parc nucléaire. Cela constitue un avantage compétitif important. Et nous savons que pour atteindre la neutralité carbone, l’électrification des usages est la clef pour remplacer nos consommations de pétrole et de gaz naturel. Notre parc de production possède les bons paramètres pour, à la fois, disposer d’une électricité la moins chère possible et s’électrifier le plus vite possible. Cela étant, les défis sont grands pour4555