« Dénicher les talents féminins nécessite un réel effort »

L’expérience montre que pour avoir des candidates, qui ont tendance à moins se mettre en avant, il faut une démarche volontaire, active et de conviction, explique Abla Abrial, vice-présidente finance d’Ipsen.

Photo : DR.

L'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi forte dans notre pays et le sexisme est unanimement rejeté. Les entreprises en ont-elles aussi désormais conscience ? Abla Abrial Oui, les entreprises en ont conscience, et notamment dans mon secteur. Si on parle du sexisme qui relève de la misogynie ordinaire, je pense qu'il est aujourd'hui très rare, en tout cas dans mon environnement. Il demeure, malgré tout, certains comportements ambivalents. Derrière un pseudo compliment qui, en fait, n'en est pas un, il y a encore des dérives, sur lesquels les entreprises ont à cœur de travailler. Cela passe par de l'éducation et de l'objectivation : lors des revues de performance ou dans le cadre de promotions internes, par exemple, on fait appel systématiquement à