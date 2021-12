Le numéro 506 vient de paraître !

Cet automne, L’Hémicycle se penche sur l’inclusion économique, enjeu majeur pour la reprise, et sur la campagne présidentielle de 2022, avec un grand entretien de François Hollande.

Quand on les interroge sur ce qu’ils ressentent à l’aube de la campagne présidentielle de 2022, les Français manifestent en premier lieu du pessimisme. Même s’ils montrent de la curiosité et de l’intérêt, ils craignent que l’ouverture de la séquence électorale ne les divise davantage qu’elle ne les rassemble. Est-ce une surprise ? Non. Ces sentiments majoritairement négatifs n’ont rien d’étonnant alors que la société semble plus fracturée que jamais, que le paysage politique est morcelé et que la reprise post-Covid s’accompagne, trois ans après la crise des Gilets jaunes, d’une hausse des prix de l’énergie et de certains produits de première nécessité. En même temps, l’impact du résultat de l’élection sur leur vie personnelle est perçu comme plutôt conséquent : 4 Français sur 10 le déclarent,4555