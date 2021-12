Nadia Hai : « C’est un choc des mentalités qu’il faut créer »

L’inclusion économique, c’est tenir la promesse républicaine de l’égalité des chances, souligne la ministre déléguée chargée de la Ville. Selon elle, la diversité est une force et un accélérateur de performance pour les entreprises.

Illustration : Marina Mathonnat

Le gouvernement doit-il s’engager davantage pour inclure cette partie de la population française issue des banlieues populaires ou d'origine sociale et culturelle différente, qui reste en marge de la société ? Nadia Hai Je refuse ce constat qui voudrait que nos quartiers soient « en marge de la société ». Oui, dans nos quartiers, il y a des habitants qui connaissent de grandes difficultés, qui se retrouvent en manque de repères et de sens. Mais il y a aussi beaucoup d’envies et de talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. Cette période de sortie de crise doit être une opportunité pour nos quartiers. La lutte contre l’assignation à résidence est une priorité de mon action, et je m’attache à ce que le ministère de la Ville soit aussi un ministère4555