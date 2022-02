L’équilibriste du Parlement

Le rapporteur guide les députés sur un projet ou une proposition de loi. Il est l’un des rares parlementaires pouvant imposer leurs vues au gouvernement… à condition de le souhaiter. Éclairage sur ce rôle méconnu, mais essentiel.

Illustrations : Pierre Thysse.

« Lorsque j’ai été élue, en 2017, des députés sortants m’ont dit de réfléchir dès le départ au rapport sur lequel j’allais travailler. Je n’avais pas identifié l’importance de ce rôle et je ne savais même pas ce qu’était cette fonction. » Cette confidence de Laëtitia Avia en dit long sur la méconnaissance initiale des députés marcheurs. Depuis, la députée LREM de Paris a rapporté plusieurs textes phares de la mandature, seule ou avec des collègues : le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne et le projet de loi contre le séparatisme. Car si les nouveaux députés ignorent le rôle du rapporteur à leur arrivée au Palais-Bourbon, ils comprennent vite son4555