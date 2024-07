Yaël Braun-Pivet reconduite au perchoir

Après deux premiers votes sans majorité absolue, la présidente sortante est réélue pour la deuxième fois, au troisième tour, avec une majorité relative de 220 voix. Affaiblis par leur échec à conquérir la présidence de l’Assemblée nationale, les députés du Nouveau Front populaire (NFP) redoutent plus que jamais de voir le résultat des législatives ignoré par les macronistes, qui avancent vers la construction, avec la droite, d’une majorité capable de gouverner.

Photo : Arthur. N.Orchard

Statu quo. La présidente sortante de l’Assemblée nationale et candidate d’Ensemble pour la République, Yaël Braun-Pivet décroche le perchoir pour la deuxième fois en deux ans. Avec une majorité - de plus en plus - relative de 220 voix, soit treize de plus que le communiste André Chassaigne, candidat du NFP, qui rassemble 207 voix. Le candidat du Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu obtient pour sa part 141 voix. L’union des gauches, dans l’impasse depuis plusieurs jours et incapable de s’entendre pour désigner un candidat commun dans la course à Matignon, s’était pourtant accordée, dans la dernière ligne droite,sur le nom du communiste André Chassaigne pour concourir au perchoir. Peine perdue. Bien qu’il représente la première force politique à l’Assemblée nationale, le NFP voit avec cet échec s’éloigner un peu plus l’espoir de former un gouvernement et de mettre en œuvre son programme. Un fauteuil pour six « Je déclare ouverte la 17e législature de l’Assemblée nationale », annonce le doyen de la4555