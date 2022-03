Emmanuel Rivière : « Emmanuel Macron renforce son noyau dur »

Pour le directeur international des études politiques de Kantar Public, la guerre en Ukraine a un effet sur la campagne présidentielle. Elle renforce la posture du chef de l’État et son crédit.

Illustration : Lila Briand.

Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur la campagne présidentielle française ? Emmanuel Rivière Il est indéniable. Le baromètre que Kantar Public et Epoka ont réalisé pour Le Figaro Magazine montre une hausse de six points de la confiance dans le chef de l'État : 45% de confiance, c'est un niveau exceptionnel après cinq ans de mandat. Contrairement à ce que l'on entend parfois, l'opinion française est très sensible à l'actualité internationale et, surtout, au rôle que la France y joue. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’échec de la tentative diplomatique opiniâtre d’Emmanuel Macron auprès de Vladimir Poutine ne constituait pas vraiment un danger pour le président français ; ce qui comptait le plus pour les Français, c'est que la France tienne son rang. Ces derniers ont, en effet, toujours la nostalgie de4555