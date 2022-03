Les médias en campagne

Les liens entre la sphère médiatique et la vie politique n’ont jamais été aussi étroits que lors de la présidentielle de 2022, décrit l’historien. Aboutissement spectaculaire d’une évolution commencée il y a près de soixante ans.

Illustrations : Bobby Dollar.

Aucune campagne présidentielle n'a jamais ressemblé à la précédente ! Mais celle de 2022 est totalement inédite car elle se déroule sous le régime de l'épidémie de Covid-19 – et, désormais, d'une guerre en Europe. Quelle que soit l'évolution de la pandémie, cela a eu un impact non négligeable sur la campagne présidentielle, au moins dans ses débuts : les meetings ont été difficiles à organiser, et tout ce qui relève du terrain, le porte-à porte, les réunions de quartier, avait été réduit au minimum. Mécaniquement, c'est donc dans le champ médiatique que s'est déployé l'essentiel de la dramaturgie de la précampagne, sur les plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux. Plus que jamais, la communication joue un rôle central dans la compétition présidentielle