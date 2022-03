Le logement, au coeur des attentes des Français

La crise sanitaire a bouleversé le rapport des Français à leur habitat : qualité, superficie, normes environnementales… Quel impact sur le secteur de la construction ? Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, et Olivier Salleron, président de la fédération du bâtiment, en débattent.

Photos : William Lacalmontie.

Comment se comporte la production de logements en dépit de la crise sanitaire ? Par rapport à vos objectifs chiffrés ? Emmanuelle Wargon Nous n’avons jamais eu d’objectif chiffré précis en matière de construction de logements en général. Cependant, nous savons que pour répondre aux besoins, nous devons délivrer de l’ordre de 500 000 permis de construire par an : 470 000 ont été autorisés sur les douze derniers mois, ce qui est donc satisfaisant. Nous avons retrouvé un rythme comparable à celui d’avant la crise sanitaire. Nous sommes, en termes de permis de construire et de mises en chantier, un peu au-dessus du quinquennat de François Hollande et très proches de celui de Nicolas Sarkozy. Aucun retard n’a donc été pris, par rapport aux quinquennats précédents, alors même que l’on vit4555