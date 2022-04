Le dividende salarié : une solution plébiscitée, au service du pouvoir d’achat

Selon une étude Kantar Public, 6 Français sur 10 approuvent un versement financier aux salariés quand l’entreprise fait des profits.

Illustration : iStock

Dans une étude réalisée, à la fin de mars, pour L’Hémicycle et Epoka, l’institut Kantar Public révélait que 95% des Français affirment constater une évidente hausse des prix, 68% d’entre eux estimant que leur pouvoir d’achat est moindre que par le passé (1). Enjeu central aux yeux de nos concitoyens, cette question du pouvoir d’achat découle directement d’un contexte chroniquement défavorable : situation pandémique, crise des matières premières, coût de l’énergie, guerre en Ukraine, autant d’actualités distinctes mais liées et qui toutes, ont un impact négatif sur les marges de manœuvre de chaque foyer. Une majorité de sondés considère, par ailleurs, que les entreprises, plus que l’État, sont en capacité de construire les réponses aptes à améliorer la situation. Oui, mais lesquelles ? La revalorisation des salaires4555