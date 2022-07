Caroline Garnier : « Pousser les candidatures féminines dans le numérique »

Alors que 50% des femmes quittent le secteur du numérique avant l’âge de 35 ans, il faut changer les perceptions et agir sur l’orientation des jeunes filles, explique la DRH de SAP

Une jeune femme faisant de la programmation informatique. Illustration iStock.

Pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans le monde du numérique ? Caroline Garnier Si l'on se réfère à un sondage Ipsos, réalisé en octobre 2021, auprès de 800 lycéens français représentatifs, seulement un tiers des filles sont encouragées à s'orienter vers les métiers de l'informatique ou du numérique contre deux tiers des garçons. Et parmi les lycéens interrogés, 76% d'entre eux perçoivent le métier d'expert informatique comme masculin. La sphère privée et les stéréotypes parentaux sont donc, dans un premier temps, déterminants dans le choix des métiers. Ces stéréotypes qui persistent s'expliquent de différentes façons : la majorité des sondés pensent que les femmes diplômées d'écoles d'informatique sont désavantagées par rapport aux hommes, tant sur le salaire que sur leur perspective d'évolution. De plus, selon une autre étude, menée en 2019 aux États-Unis