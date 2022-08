Marc Dugain : « Je suis du côté des contre-pouvoirs »

L’écrivain français le plus politique vient de créer une nouvelle collection Espionnage Gallimard. Dans une interview exclusive à L’Hémicycle, il revient sur ses engagements et sa vision du pouvoir mais aussi du monde du renseignement, qui est au cœur de ses ouvrages.

Les services secrets traversent toute votre œuvre littéraire. Pour quelles raisons ? Mon tropisme pour le renseignement vient d'abord de ma famille. Mon père est mort prématurément, mais j'ai eu la confirmation qu'il avait travaillé pour le renseignement extérieur dans le domaine scientifique et nucléaire. Mon oncle et parrain, qui n'avait pas d'enfant et dont j'étais très proche, appartenait aussi à cette sphère, d'après les archives de la DGSE que j'ai pu consulter. C'était un grand résistant qui a été décoré par le roi d'Angleterre à la fin de la guerre. Donc, il y avait une ambiance. Quand j'étais étudiant, j'étais passionné par les Kennedy et le drame qu'il y avait autour de cette famille. Cela m'a conduit, plus tard, à écrire La malédiction d'Edgar (1),