Caroline de Gantès : « Sans ambition, il n’y a pas de progrès »

Selon la directrice générale du groupe SeLoger & Meilleurs Agents (AVIV Group), les entreprises doivent refléter la diversité de la société au sens large. Une question de société autant qu’une priorité business.

Illustration : iStock.

Vous êtes franco-américaine et dirigez un groupe français après une longue expérience aux États-Unis. Selon vous, existe-t-il une différence d’approche de la parité femmes-hommes entre la France et les pays anglo-saxons ? Caroline de Gantès Je pense qu’il y a surtout une différence de résultats. Par exemple, en France, il y a seulement 3 à 4% de femmes dirigeantes d’entreprise du CAC 40, contre 10 à 15% au Royaume-Uni. Il est difficile de généraliser la situation aux États-Unis, parce qu’elle diffère d’un État à un autre. Dans l’Hexagone, nous avons les congés parentaux, ce qui n’est pas forcément le cas outre-Atlantique. Les situations juridiques sont aussi très différentes. Ici, cette question est portée par le gouvernement et moins par les entreprises. C’est plutôt l’inverse aux États-Unis. 4555