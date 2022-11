Best of Spécial Mondial 2022

Retrouvez les meilleurs moments des échanges lors de l’émission consacrée à la Coupe du monde 2022.

Photo : Margaux Lucchini

Plus d’une centaine d’invités (journalistes, décideurs, politiques…) étaient présents à l’émission consacrée à la Coupe du monde 2022 et organisée par L’Hémicycle le 9 novembre, afin de décrypter les enjeux économiques, politiques et sociaux du Mondial de football.

Autour de la table, il y avait Samira Djouadi, qui dirige la Fondation TF1, le sénateur centriste Philippe Folliot, auteur d’une tribune sur le sujet dans Marianne, Stéphane Truchi, président de l’Ifop et Éric Revel, directeur de la publication de L’Hémicycle. Les échanges étaient animés par le journaliste Arnaud Ardoin.

Les principales thématiques du Mondial ont été abordées :

– Coupe du monde & Jeux olympiques : dans un contexte géopolitique incertain, le sport est-il le dernier terrain neutre pour fédérer les nations ?

– « Boycott citoyen » et appel à la transparence : alors qu’aucune nation, équipe ou ONG n’ont appelé à boycotter la Coupe du monde, comment expliquer le bad buzz médiatique ? Quelles conséquences réelles pour la compétition ?

– Retour vers le futur : quelles leçons à tirer pour Paris 2024 ? Et comment inscrire la prise de conscience écologique durablement au cœur des grandes manifestations sportives ?

L’émission était également l’occasion de commenter les résultats exclusifs de l’étude exclusive Ifop x Fiducial x Sud Radio sur le « regard des Français sur la Coupe du monde au Qatar ».

Revivez l’émission dans son intégralité sur notre chaîne YouTube.