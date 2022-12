Neemat Frem, un recours pour la présidence du Liban ?

Alors que le pays est asphyxié par la crise économique, le député libanais se positionne dans la course présidentielle.

Photo : DR.

« Un pays sous perfusion, privé de lumière et d’espoir. » Voilà comment Neemat Frem, député libanais, décrit son pays, confronté à une nouvelle crise politique doublée d’une autre sur sa santé financière. Cet ingénieur de formation, PDG du groupe industriel Indevco, était l’invité des rencontres de L’Hémicycle, une émission animée par Éric Revel, avant de rejoindre un colloque au Sénat, le 28 novembre, consacré au pays du Cèdre, sous l’égide du sénateur du Tarn, Philippe Folliot.

Trois ans après les immenses manifestations qui ont secoué le pays pendant des semaines, et plus de deux ans après l’explosion du port de Beyrouth, le Liban n’est pas sorti du chaos. Il est à nouveau privé de président depuis le départ de Michel Aoun, qui a quitté le pouvoir à Baabda, au sud-est de Beyrouth, dans la nuit du 30 octobre, un jour avant l’expiration de son mandat, laissant ainsi vacant le palais présidentiel. Le dirigeant chrétien, âgé de 89 ans, n’a pas de successeur désigné, le Parlement n’ayant pas été capable de former une majorité pour élire un nouveau chef de l’État. Avant de partir, Michel Aoun a approuvé la démission du gouvernement par intérim de Najib Mikati, qui continuera cependant d’expédier les affaires courantes, comme il le fait depuis six mois, faute d’accord entre les partis sur la composition d’un nouvel exécutif.

« Le monde assiste au naufrage libanais », déplore Neemat Frem, qui a brossé un tableau noir de la situation politique et de l’économie du pays, avec une inflation qui a culminé, en 2021, à 155%, selon la Banque Mondiale, un port détruit, alors qu’il était la pierre angulaire des échanges commerciaux (60% des importations du pays y passaient), des avoirs bloqués… Malgré le soutien financier du FMI, les banques limitent les retraits, faute de liquidités, tandis que la livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur en trois ans. Les manifestations d’octobre à mars 2019 restent gravées dans les esprits. La colère a cédé au désarroi, avec de plus en plus de Libanais qui quittent le pays. Selon Neemat Frem, le Liban se trouve confronté à un dilemme, « entre honorer ses dettes ou fournir les services de base à sa population ».

Sur le plan politique, le lien avec la population est « rongé », dit-il. Et de lâcher : « La classe politique libanaise, depuis quinze à vingt ans, a créé un système spécial en politisant toute l’administration dans le but d’en tirer des gains politiques. Conséquence : l’État profond du pays ne fonctionne plus, il ne crée plus de valeur. Cela s’est répercuté sur le budget national. Nous avons accumulé les déficits, avec une hausse de 6 à 7% de la dette publique, tandis que la croissance économique ne dépassait pas 1% par an. »

Cette situation l’avait conduit à fonder, en 2021, le parti politique Project Watan [le « projet nation], sous la bannière duquel il avait rejoint les rangs du parlement libanais en mai 2022. Il fait partie des nouveaux visages issus de la société civile et des indépendants, acteurs de l’économie réelle, qui sont apparus lors de ce scrutin et se mobilise en transcendant les vieux clivages et les communautés religieuses qui se partagent le pouvoir. Aujourd’hui, Neemat Frem appelle de ses vœux un « choc positif » pour démarrer le grand chantier d’un nouveau Liban : « Reconstruire nos institutions pourrait être le projet commun de toutes les factions du pays », condition « pour rebâtir la nation libanaise ». Dans la course présidentielle, ce chrétien maronite se présente comme un « centriste », capable de « construire des ponts » entre les communautés qui se partagent le pouvoir au Liban – avec un président de la République maronite, un président du Conseil sunnite et un président de la Chambre chiite. Une élection où le fait d’être un chef d’entreprise peut être un atout, compte tenu de la situation du pays. « Je suis prêt, déclare-t-il, à être l’assistant du président. Ou le président. »