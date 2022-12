Inclusion économique : le temps de l’action

La Fondation Mozaïk, organisatrice du 2e sommet consacré à cet enjeu, appelle toutes les parties prenantes à se mobiliser davantage en faveur de la diversité. Il en va de la croissance du pays. Un défi qui rejoint celui du gouvernement.

Saïd Hammouche (à g.), président de la Fondation Mozaïk. Photo : DR.

« Ne lâchez rien ! » C’est le message surprise d’Emmanuel Macron adressé aux quelque 10 000 participants du deuxième sommet de l’inclusion économique, organisé à Bercy par la Fondation Mozaïk le 29 novembre. Le président de la République avait enregistré une courte vidéo avant de s’envoler pour les États-Unis, en promettant que la prochaine édition se tiendrait à l’Élysée pour « prendre de nouvelles initiatives ». Pour l’exécutif, qui avait dépêché quatre ministres, l’enjeu est autant économique que politique. « Le gouvernement est totalement mobilisé pour l’accès de tous à l’emploi, et je compte sur vous, dirigeants d’entreprise et responsables de services publics, pour valoriser les talents de notre pays quelle que soit leur origine », a affirmé, en ouverture du sommet, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Et d’ajouter : « C’est la4555