Et vous trouvez ça drôle ?

Les saltimbanques et le monde politique ont toujours fait bon ménage. Rire d’un président ou d’une députée, sur scène ou à la radio, est signe d’une démocratie vivante. Pour autant, l’humour n’est plus le même. Mais de qui se moque-ton aujourd’hui ? Et comment ?

Photographies : DR

Il faudrait toujours commencer par une citation de Romain Gary. Celle-ci est extraite de La Promesse de l’aube : « L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive. » Une façon, pour paraphraser l’écrivain sans le trahir, de considérer l’humour comme une vision du monde. Faire rire ou sourire ne provoque pas seulement quelques instants de détente afin de souffler face à une époque par trop sombre. C’est également regarder derrière le miroir, ne pas être dupe de ce qu’on nous raconte, nous arrêter pour réfléchir. Et si, en plus, ça fait du bien, pourquoi se gêner ? Ainsi, l’association « humour et politique » confinerait au simple divertissement s’il n’y avait en elle une certaine idée de la démocratie4555