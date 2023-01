Bertrand Martinot : « Le problème numéro 1 du salarié français reste la rémunération »

Pour cet économiste expert à l’Institut Montaigne, la question centrale du rapport au travail n’est pas le sens, mais les salaires, qui, en France, sont bas. Ce décrochage des salaires résulte lui-même de celui de la productivité par tête et du PIB par habitant.

Illustration : Marina Mathonnat

Abandons de poste, « grande démission » de près de 500 000 personnes, crise des vocations dans la fonction publique… Le rapport des Français au travail a-t-il changé ? Bertrand Martinot La vision du travail par les Français est très paradoxale. Depuis de nombreuses années, les études vont toutes dans le même sens et montrent que la plupart des travailleurs sont satisfaits de leur sort, dans une proportion des deux tiers. Deuxième élément, les salariés sont plutôt contents de leur entreprise, et même de leurs managers – on est donc loin d'un sentiment de lutte des classes. Le travail est ainsi considéré comme le premier facteur de socialisation, créateur indispensable de lien social. En même temps, de nombreux salariés disent souffrir d’un manque de reconnaissance et se plaignent de4555