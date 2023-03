La dette publique est-elle soutenable ?

Parmi les incertitudes économiques abordées lors de la rencontre de L’Hémicycle, avec le Cercle des économistes, celle de la dette publique est préoccupante. Éléments de réponse avec l’économiste Catherine Lubochinsky.

Catherine Lubochinsky. Photo : Aurélien Bacquet.

https://www.youtube.com/watch?v=5cgTBwWR8zw Catherine Lubochinsky, économiste et professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas. Après les dizaines de milliards d’euros dépensés pour aider les ménages et les entreprises à affronter la crise sanitaire, l’année 2022 devait marquer la fin du « quoi qu’il en coûte », mais la guerre en Ukraine est passée par là et la crise énergétique avec elle – au point que la Cour des comptes vient d’exhorter le gouvernement à engager un « redressement résolu » des finances publiques. Parmi les incertitudes économiques, nombreuses et grandissantes, abordées lors de la rencontre de L’Hémicycle, avec le Cercle des économistes, il en est une pesante, c’est celle de la dette publique, qui atteignait à la fin de 2022, 3000 milliards d’euros. La dépense publique, rapportée au PIB, de la France est ainsi4555