Logement, alimentation, énergie : les ravages de l’inflation

Troisième volet de la rencontre de L'Hémicycle, avec le Cercle des économistes, avec Pascale Hebel, spécialiste de la consommation.

https://www.youtube.com/watch?v=arGWw9-GtYQ&t=2s Si les inégalités vont croissantes en France, c’est parce que le poids du logement – notamment son loyer – les creusent. Ce sujet, peu, voire pas, traité par les pouvoirs publics, pèse de plus en plus lourdement sur les ménages modestes, comme l’a souligné Pascale Hebel, directrice associée C-Ways et spécialiste de la consommation, lors de l’émission de L’Hémicycle consacrée aux prochaines Rencontres économiques d’Aix. « Le poste logement pèse aujourd’hui 17 points de plus chez ces derniers que chez les plus aisées », indique cette experte. Ce qui explique, selon elle, la montée des inégalités dans le pays et, surtout, le « ressenti » des consommateurs d’une baisse de leur pouvoir d’achat depuis plusieurs années. Le pouvoir d’achat reste la principale source de préoccupation des Français qui,4555