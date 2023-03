Comment les jeunes font face à l’incertitude

Dans ce quatrième volet de la rencontre de L’Hémicycle, avec le Cercle des économistes, Patrice Huerre, pédopsychiatre des hôpitaux, suggère de former les individus à l’inattendu, dès le plus jeune âge.

Photo : Aurélien Bacquet

https://www.youtube.com/watch?v=43ZM_qKqk48 Dans un contexte d’anxiété générale, la santé mentale n’a jamais autant eu sa place dans le débat public. Et pour cause, les Français sont confrontés, comme jamais, à de multiples crises, sanitaire, énergétique, climatique, sociale, économique et désormais politique. Les jeunes sont les premières victimes d’états anxieux. Ce sujet a été évoqué lors de la rencontre de L’Hémicycle avec le Cercle des économistes, le 8 mars. Selon une étude de la Fondation de France, en 2021, au sortir de la crise liée au Covid-19, 40% des 18-24 ans souffraient de troubles de l’anxiété généralisée et plus d’un jeune sur cinq connaissait des symptômes dépressifs. Pis, cette année-là, 23 791 jeunes tentaient de mettre fin à leurs jours, un chiffre record. En tête des inquiétudes : le4555